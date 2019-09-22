Блюда различных национальных кухонь можно будет попробовать на фестивале в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Парад национальностей" пройдет в Железноводске (Ставропольский край) в День города, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"28 сентября на ставропольском курорте можно будет попробовать ароматные греческие папуцаки, аппетитную азербайджанскую долму, армянскую хашламу и отведать настоящий казачьи круглик, приготовленный по рецепту, которому почти 300 лет. Также будут представлены другие блюда национальных культур", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на фестивале зрители смогут ознакомиться с богатой культурой, традициями и музыкой народов, населяющих Ставропольский край.

Начнется гастропраздник в 18:00 мск на "Комсомольской поляне".

Фестифаль "Парад национальностей" станет частью программы празднования 209-летия со Дня образования города.

О курорте

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Основанный в XIX веке, курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным набором минералов. В настоящее время город Железноводск - это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором функционируют 22 санатория.

В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.

По экологическим показателям Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.