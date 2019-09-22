В Нижегородской области оцифровали около 400 тыс. документов фронтовиков

ТАСС, 22 сентября. Военкомат Нижегородской области провел оцифровку более 384 тыс. документов участников Великой Отечественной войны, сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа.

"Сотрудники военного комиссариата Нижегородской области произвели отбор и обработку более 384 тыс. учетных карточек солдат, сержантов и личных дел офицеров, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

При составлении баз данных учитывается воинское звание, ФИО, дата и место рождения, призыва, а также награды каждого ветерана, наличие фото. В случае отсутствия какой-либо информации сотрудники направляют запросы в архивы.

Активное участие в оцифровке данных принимают жители региона, которые могут уточнить наличие информации о родственниках, в том числе с помощью электронной базы foto.pamyat-naroda.ru.

Электронные данные сотрудники военкомата направят для размещения на мемориале "Дорога памяти", который расположится на территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковном парке "Патриот". Храм будет возведен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.