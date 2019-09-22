В Железноводске пройдет выставка архитектурных достижений

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка архитектурных достижений откроется в Железноводске (Ставропольский край) в начале октября, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"4 октября на ставропольском курорте соберутся лучшие архитекторы и строители Ставропольского края, чтобы отметить Всемирный день архитектуры. В рамках форума пройдет открытие масштабной экспозиции, на которой архитекторы Ставрополья представят свои как новые, так и уже реализованные проекты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выставка будет работать две недели и открыта для свободного посещения.

"Дворец культуры выбран для форума не случайно - обновленный ДК получил высшую оценку международных экспертов", - отмечается в пресс-релизе.