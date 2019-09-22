Мотопробег в Ставрополе собрал более 100 участников

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Мотопробег в честь Дня города и края в Ставрополе собрал в воскресенье более 100 участников. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"В честь дня Ставропольского края и города Ставрополя в воскресенье по улицам города проехала колонна мотоциклистов. Мотопробег, приуроченный к празднику, собрал более 100 участников", - сказал собеседник.

Мотоколонна стартовала в воскресенье с площади в одном из микрорайонов города. На улицах Ставрополя мотоциклисты приветствовали пешеходов и автомобилистов, завершился мотопробег на исторической центральной площади города - Крепостной горе.

День города и края в Ставрополе отмечали в субботу театральным шествием, показами спектаклей, выступлением пилотажной группы "Стрижи", концертами. В воскресенье празднование продолжилось спортивными соревнованиями, забегами, эстафетами.

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечают в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводили в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.