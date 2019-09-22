Форум современной журналистики стартовал в Сочи

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Форум современной журналистики "Вся Россия-2019" стартовал в воскресенье в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края. Число участников составило порядка двух тысяч человек.

"Торжественная церемония открытия 23-го фестиваля современной журналистики "Вся Россия-2019" состоялась сегодня в Зимнем театре", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках мероприятия, которое продлится до 27 сентября, запланировано заседание административного комитета Международной федерации журналистов, в которую входят представители 187 стран. В программе запланированы более 100 мероприятий - дискуссии по актуальной повестке дня, специалисты обменяются мнениями, разработают меры решения проблем профессиональной деятельности.

Форум проводится на Кубани в 13-й раз, он организован Союзом журналистов России при поддержке администрации Краснодарского края.

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