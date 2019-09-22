Прощание с оперной певицей Ириной Богачевой пройдет в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой СССР, солисткой Мариинского театра и почетным гражданином Петербурга Ириной Богачевой, которая умерла 19 сентября на 81-м году жизни, пройдет в понедельник в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра. Ее похоронят 23 сентября на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

"Церемония захоронения состоится на Новодевичьем кладбище в 14:00", - говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, профессором и заведующей кафедрой сольного пения которого была Богачева.

Гражданская панихида начнется в 10:00 в Мариинском театре, солисткой которого Богачева была с 1965 года (тогда он назывался Ленинградским государственным академическим театром оперы и балета им. С. М. Кирова). Отпевание пройдет в расположенном неподалеку от театра Никольском соборе, а похоронят певицу в историческом некрополе при Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте. Там похоронены поэты Некрасов и Тютчев, композитор Римский-Корсаков, сестра Пушкина Ольга Павлищева и другие известные люди. В соответствии с законом о почетных гражданах, власти города взяли на себя организацию похорон, проинформировали в комитете по культуре Петербурга.

Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде, ранее детство провела в блокадном городе. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (ныне - Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова) по классу пения. В 1964 года дебютировала на его сцене в партии Полины в опере Петра Чайковского "Пиковая дама", а с 1965 года была солисткой театра (меццо-сопрано).

В 1967 году Богачева получила первую премию на Международном конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро. В 1969 году дебютировала на сцене миланского театра "Ла Скала" в опере Джузеппе Верди "Бал-маскарад". В 1970 году была удостоена звания "Заслуженная артистка РСФСР". На сцене Мариинского театра Богачева исполнила около 30 партий, в числе которых Азучена в "Трубадуре" и Амнерис в "Аиде" Верди, Любаша в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, Марфа в "Хованщине" и Марина Мнишек в "Борисе Годунове" Модеста Мусоргского.

Богачева выходила на сцены "Ла Скала", "Опера Бастилии", "Метрополитен-опера", выступала в Ковент-Гардене в Лондоне, в театре "Колон" в Буэнос-Айресе, Опере Сан-Франциско. Она удостоена высоких театральных премий, а также государственных премий, награждена орденами Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Почета.

Соболезнования

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной в Петербургскую консерваторию, охарактеризовала Богачеву как выдающуюся певицу, патриота своего родного города, как светлого человека, полностью посвятившего себя искусству. Богачева приумножила традиции и славу отечественной оперной школы, воспитала не одно поколение ярких исполнителей, говорится в сообщении спикера.

Примером беззаветного служения искусству назвал Богачеву министр культуры Владимир Мединский. По его словам, она успешно реализовала себя на ведущих сценах мира, а творческий путь артистки является примером верности избранной стезе.

Богачева многие десятилетия была в центре культурной жизни Петербурга, отметил народный артист России, профессор Петербургской консерватории Сергей Слонимский. Она подняла высоко авторитет вокальной школы Петербурга, поделился мнением с ТАСС композитор. Оперный певец, солист Мариинского театра народный артист России Василий Герелло отметил, что Богачева была большой актрисой и настоящим педагогом.