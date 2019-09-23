Глава Башкирии подписал указ о стратегии развития республики до 2024 года

УФА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики и поручил правительству довести до жителей ее основные положения и суть. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

"Я сегодня подписал указ о стратегических направлениях развития Республики Башкортостан, то, о чем я говорил во время инаугурации. Указ подписан, довольно детально, на мой взгляд, правительство его проработало", - рассказал Хабиров.

Он отметил, что в стратегии поставлены амбициозные задачи, и попросил вице-премьеров и министров проводить брифинги для донесения сути документа до жителей. "Я бы попросил, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, члены правительства очень подробно и понятно рассказывали то, чем будет заниматься правительство до завершения 2024 года", - добавил глава региона, поручив провести первый брифинг и. о. вице-премьера Андрею Назарову.

На церемонии инаугурации 19 сентября Хабиров пояснил, что стратегия станет продолжением майских указов президента РФ. Среди ее задач - добиться лидерства Башкирии по направлениям человеческого потенциала, комфортной среде для жизни, экономическому росту, инвестициям и инфраструктуре.