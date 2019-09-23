В Приамурье устанавливают первую детскую инклюзивную площадку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Детскую инклюзивную площадку начали устанавливать в Благовещенске. Монтажные работы завершат до конца октября, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации города.

Проект общественной организации "Дети солнца" по итогам конкурсного отбора вошел в пятерку лучших проектов по созданию игровых зон программы "Игра со смыслом" благотворительного фонда "Обнаженные сердца".

"В Первомайском парке начали устанавливать детскую инклюзивную площадку. Сегодня рабочие приступили к монтажу веревочных комплексов для лазания. Впереди обустройство еще двух игровых зон: для малышей дошкольного возраста и ребят постарше", - говорится в сообщении.

Как уточняется, эта инклюзивная площадка в настоящий момент единственная не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Ее разместят на территории 3800 кв м. Для удобства и безопасности детей организаторы продумали создание двух отдельных игровых площадок: для детей от года до 6 лет и для ребят возрастом от 6 до 12 лет. Все игровые зоны рассчитаны на совместное посещение детей с обычными и ограниченными возможностями здоровья.

На приобретение игрового оборудования в рамках проекта благотворительным фондом "Обнаженные сердца" выделено 9 млн руб. По словам директора МП "Городской парк культуры и отдыха" и автора проекта Натальи Маскаевой, которые приводятся в сообщении, в Благовещенск уже пришло три контейнера по 40 тонн со всем оборудованием. Это различные качели, качалки, вертушки, горки, игровые панели, гамаки, а также урны, садово-парковые диваны. Специально для приемки и контроля установки игрового оборудования в город прилетел представитель фонда "Обнаженные сердца" Василий Дынько.

Как отмечается, изначально планировалось, что дети смогут опробовать площадку уже этим летом. Но в связи с тем, что все оборудование изготавливалось на заводе, откуда отгружалось в Благовещенск, и возникших в результате накладок с транспортной компанией, заказ доставили только в середине сентября. "Сейчас, когда оборудование уже на месте, все монтажные работы будут завершены до конца октября текущего года", - отмечается в сообщении.