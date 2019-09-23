В Перми закрыли детсад, где дети заболели коклюшем и спали на полу

ПЕРМЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность частного детского сада, расположенного в одном из жилых домов Перми, в котором дети заболели коклюшем и спали на полу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Судебные приставы города Перми во исполнение решения суда приостановили деятельность учреждения по предоставлению услуг по уходу за детьми в дневное время в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. После проведения проверки сотрудниками Роспотребнадзора выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение, индивидуальным предпринимателем допущено нарушение санитарных требований к эксплуатации жилого помещения: конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений, сон детей был организован на полу", - сказано в сообщении.

По данным УФССП, медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками в детском саду также не было организовано, выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей. Суд признал предпринимателя, организовавшего работу детского сада, виновным в совершении административного правонарушения, и приостановил работу дошкольного учреждения на 30 суток.