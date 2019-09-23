Ученые МГУ и ПсковГУ обучат школьников в "Артеке" экологии и ботанике

ПСКОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Ученые Московского и Псковского государственных университетов (МГУ и ПсковГУ) в следующем году намерены запустить совместную экологическую школу в детском центре "Артек", где специалисты вместе с детьми будут изучать местную экологию, зоологию и ботанику, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ПсковГУ.

"Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина успешно защитила проект "Экологическая школа ПсковГУ и МГУ в "Артеке". Проект начнется летом 2020 года. Под руководством ученых дети будут изучать местную экологию, проводить междисциплинарные исследования флоры и фауны в полевых экскурсиях, опираясь на теоретические знания, которые они получат на занятиях по зоологии, ботанике, физиологии растений и гидрохимии", - отмечается в сообщении.

Заниматься с детьми будут профессора, доценты и научные сотрудники биологического факультета МГУ и естественно-географического факультета ПсковГУ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ПсковГУ, подобный проект реализуется вузами впервые. "Экошкола в "Артеке" - это возможность для детей встретиться с учеными мирового уровня: директором Ботанического сада МГУ, профессором Владимиром Чубом, его заместителем Алексеем Ретеюмом и архитектором Аптекарского огорода Артемом Паршиным", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для детей также планируется проводить экологические дебаты, лабораторные работы и экологические квесты. По мнению разработчиков проекта, зоологические путешествия по паркам "Артека", изучение экопроблем морей и океанов научат детей "относиться к планете более ответственно, сформируют экологическое мировоззрение".

Проект рассчитан на детей в возрасте 11-13 лет. В конкурсном отборе примут участие 200 школьников из 10 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Конкурс будет проводиться на основе экологической олимпиады ПсковГУ. Всего будет выделено 25 путевок.