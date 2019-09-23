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Эксперт: "золотая осень" в этом году не будет красочной на Европейской части России

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, это связано с тем, что листья начали опадать раньше срока из-за дефицита осадков летом
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© Matt Cardy/Getty Images

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Золотая осень" ожидается некрасочной в этом году на Европейской части России, так как листья начали опадать раньше срока из-за дефицита осадков летом. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В этом году не могли не заметить, что деревья раньше срока начали сбрасывать листву, это произошло по причине дефицита осадков. У нас все летние месяцы и сентябрь были с дефицитом осадков. Поэтому вероятность очень красочной золотой осени все меньше и меньше", - сказала она.

По словам Макаровой, "золотая осень" уже постепенно начинается, а продлится примерно до середины октября.

Под "золотой осенью" стоит понимать период, когда среднесуточная температура становится ниже 5 градусов тепла и начинается листопад, пояснила метеоролог.

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