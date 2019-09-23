Потомки Айвазовского прибыли из Австралии в Крым на бал в усадьбе художника

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Потомки художника Ивана Айвазовского прибыли в Крым, чтобы посетить традиционный бал в доме их предка в Феодосии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Четыре потомка известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, проживающих в Австралии, прибыли в международный аэропорт Симферополь. Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки приехали в Крым со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Аманда уже посещала новый терминал аэропорта, остальные увидят его впервые", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после прилета для потомков Айвазовского провели небольшую экскурсию по терминалу и вручили сувениры с символикой аэропорта, которому в этом году присвоили имя великого художника-мариниста.

"В Крыму они планируют принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, искупаться в Черном море и посетить друзей. Одна из прибывших в Крым - Джорджия Лоу, профессиональный арфист, выступает в Сиднейском симфоническом оркестре. Планируется, что 29 сентября она даст сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского", - отметили в пресс-службе.

Бал в усадьбе художника пройдет 28 сентября.

О художнике

Художник Иван Константинович Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанную им картинную галерею жители города считают своей гордостью. Сегодня это один из старейших художественных музеев России, здесь хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ, в том числе 49 эталонных), а также полотна его учеников и последователей. Всего за годы творчества художник создал более 6 тыс. полотен.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник умер в 1900 году и похоронен в Феодосии.