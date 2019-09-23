Папа Римский упрекнул мировых лидеров в недостаточном прогрессе по Парижскому соглашению

ВАТИКАН, 23 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что политики делают недостаточно для достижения целей по борьбе с климатическими изменениями. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в видеоприветствии участникам саммита по климату в штаб-квартире ООН. Его текст распространила в понедельник служба печати Святого престола.

"Четыре года спустя после подписания исторического [Парижского] соглашения [по климату] мы наблюдаем, что принятые государствами обязательства очень расплывчаты, а установленные цели далеки от выполнения. На фоне многих инициатив, не только со стороны правительств, но и всего гражданского общества, нужно задаться вопросом, есть ли реальная политическая воля посвящать большие ресурсы и возможности, как финансовые, так и технологические, для смягчения негативных последствий климатических изменений и оказания помощи тем людям, которые страдают от них в наибольшей степени", - сказал Франциск.

Однако понтифик убежден, что есть еще возможности исправить ситуацию. "С честностью, ответственностью и мужеством мы должны приложить все усилия на благо здорового и социально благоприятного прогресса, при котором экономика стоит на службе у человека", - отметил Папа Римский.

В 2015 году Франциск опубликовал энциклику Laudato si ("Хвала Тебе"), посвященную проблемам окружающей среды. Понтифик преподносит ее в дар мировым лидерам во время аудиенций. В том числе он ее дарил президенту США Дональду Трампу незадолго до того, как он объявил о выходе своей страны из Парижского договора.