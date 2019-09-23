Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" соберет в Ростове более 15 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", который открылся в понедельник в Ростове-на-Дону, соберет более 15 тыс. зрителей, сообщил журналистам председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

"Количество участников фестиваля порядка трехсот. Количество зрителей, которые посещают площадки ежегодно, не менее 15 тыс. Помимо фестивально-концертной программы, фестиваль год от года развивается, модернизирует свое наполнение и включает ряд мероприятий: и спортивных, и дискуссионных, и патриотической направленности. Большой такой блок событий, который в течение недели проходит на территории Ростовской области. Кроме того, мы работаем над расширением информационного охвата и в этом году впервые будет идти онлайн трансляция сразу на трех площадках: это площадка телевидения, сайт правительства Ростовской области и с Белорусской стороны. То есть информационный охват, помимо 15 тыс. участников, достигнет еще нескольких десятков тысяч людей", - рассказал Лескин.

Фестиваль проходит в Ростове-на-Дону с 22 по 27 сентября и соберет представителей из разных регионов как России, так и Белоруссии. Как сообщается в пресс-службе управления информационной политикой правительства Ростовской области, площадки праздника будут действовать сразу в трех городах: в Ростове-на-Дону, в Таганроге и в Шахтах.

Председатель комиссии по социально-молодежной политике парламентского собрания Союза Белоруссии и России Елена Афанасьева рассказала журналистам о целях данного фестиваля. "Молодежь, которая завтра придет и будет управлять нашими государствами, а может быть уже единым каким-то территориальным пространством, она будет делать то, чему ее сейчас научат. Научат дружить - будут дружить. Научат уважать - будут уважать. И вот все наши действия нацелены именно на такой подход", - отметила Афанасьева.

По данным пресс-службы, программа фестиваля включает в себя концерты, тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, спортивные марафоны и экскурсии. Также запланировано проведение патриотической акции "Помним, гордимся!", в которой участники фестиваля встретятся с ветеранами войны и труда Ростова-на-Дону.

"Особенно важно, что в этом году фестиваль будет приурочен к нескольким памятным датам, включая 76-летие освобождение Ростовской области и 75-летие освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков. Также 8 декабря исполнится ровно 20 лет со дня подписания договора о Союзном государстве, ставшего основополагающим документом по интеграции двух стран, - сообщил ранее на совещании по вопросам организации и проведения фестиваля Лескин.

О фестивале

"Молодежь - за Союзное государство" - это творческий и образовательный форум. Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов России и Белоруссии.

Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года он проводится в Ростовской области. В этом году фестиваль проходит в Ростове-на-Дону с 22 по 27 сентября, официальное открытие - 23 сентября.