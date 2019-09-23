США выделят $25 млн на защиту свободы вероисповедания

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти США дополнительно выделят $25 млн на защиту свободы вероисповедания. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил в понедельник на проходящем на полях Генассамблеи ООН мероприятии, посвященном вопросам религиозных свобод.

"Сегодня администрация США выделит дополнительно $25 млн для защиты свободы вероисповедания, религиозных объектов и реликвий", - сказал Трамп.

Помимо этого, американский лидер объявил о создании так называемой коалиции компаний США для защиты права работников на свободу вероисповедания. "США формируют коалицию американских предприятий для защиты религиозных свобод. <...> Эта инициатива вдохновит частный сектор на защиту верующих на рабочих местах", - отметил хозяин Белого дома.

Американский лидер также призвал все страны мира уважать право на свободу вероисповедания. "Соединенные Штаты призывают все страны прекратить преследование [граждан] за их религиозные убеждения. Прекратить преследования против людей веры, освободить узников совести, отменить законы, ограничивающий свободу религии и веры", - сказал он.