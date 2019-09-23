Студенты СКФУ проедут по республикам Северного Кавказа в дни фестиваля "Этнодеревня"

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) посетят республики Северного Кавказа в рамках фестиваля "Этнодеревня: маршрут побратимства" и познакомятся с культурой регионов округа, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"В тур по интересным местам Северного Кавказа отправились студенты - члены этнического совета СКФУ <…> Фестиваль направлен на популяризацию ценностей дружбы и куначества, семьи и здоровья, быта и домашнего хозяйствования народов Северного Кавказа, развитие туристического потенциала Ставрополья и республик СКФО", - говорится в сообщении.

Маршрут культурно-просветительского фестиваля проходит через поселок Новокумский на Ставрополье, где студентам расскажут о быте казаков-некрасовцев. В Северной Осетии студенты посетят Владикавказ, в Дагестане - Дербент, Сулакский каньон и Махачкалу. В Чечне участники фестиваля посетят Грозный, этнографический музей "Донди-Юрт" в Урус-Мартане, курорт "Армхи". Также студенты побывают в Кабардино-Балкарии и на Кавказских Минеральных Водах в Ставропольском крае.

Фестиваль, который поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, продлится до 28 сентября.