В Госдуме заявили, что мировой рынок труда нуждается в представителях трудовых профессий

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что мировой рынок труда испытывает потребность в представителях трудовых профессий. Таким мнением он поделился, выступая в понедельник на встрече, посвященной занятости среди молодежи, проходящей на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Рынок труда меняется - с этим все согласны. Моя позиция заключается в следующем: бояться этого не нужно, никакого кризиса нет", - указал он, подчеркнув, что в современном мире не стоит бояться конкуренции с "роботами, искусственным интеллектом".

Нилов подчеркнул, что в условиях современного мира для молодежи "привлекателен принцип самозанятости". При этом, по его словам, к самореализации в таких условиях готовы менее 10% людей, в том числе молодежи. "Поэтому несамостоятельный труд был, есть и будет, и мы должны с уважением к нему относиться", - указал он.

Председатель комитета Госдумы отметил, что "трудовые профессии в молодежной среде <...> не всегда привлекательны". "Но сегодня потребность именно в трудовых профессиях очень велика", - подчеркнул он. При этом, по его словам, основными негативными факторами на рынке труда являются безответственность, безынициативность, лень и черная занятость.