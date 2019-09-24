В Дагестане пройдет эксперимент по развитию паллиативной помощи

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Республика Дагестан вошла в число пилотных регионов России, для которых не только создается индивидуальная программа развития паллиативной помощи, но и обеспечивается ее сопровождение. После эксперимента дагестанский опыт будет использован в других регионах Северного Кавказа, сообщила ТАСС куратор проекта "Регион заботы" Общероссийского народного фронта (ОНФ), учредитель Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

В июне 2019 года в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Федермессер рассказала, что в некоторых регионах есть проблемы в целом с оказанием паллиативной помощи. Например в Дагестане нет выездной паллиативной службы, хотя есть центр в Буйнакске. При этом, по ее мнению, плюсом региона является то, что родственники всегда забирают тяжелобольных людей домой и сами заботятся о них.

"Думаю, по Дагестану будут проекты и у фонда "Вера", и у ОНФ. Скорее всего, Дагестан попадет в число тех десяти регионов, которые мы будем курировать более пристально и сопровождать реализацию уже написанных программ", - сказала Федермессер.

Она уточнила, что из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа в проект "Регион заботы" вошли три. Для Кабардино-Балкарии и Северной Осетии будут разработаны программы развития паллиативной помощи, но такого сопровождения, как в случае с Дагестаном, пока не планируется.

"Хотелось бы выстроить в Дагестане систему, которая станет моделью для всего Кавказа", - добавила собеседница.

Традиция заботиться

Как отметила Федермессер, одной из главных особенностей Дагестана, как и Кавказа в целом, является сформированное веками понимание, что о стариках и больных нужно заботиться.

"Это одно из тех немногих мест в стране, где не нужно никого обучать философии паллиативной помощи. Забота о пожилых, немощных, вообще забота здесь часть культурного кода", - пояснила собеседница.

Она уточнила, что согласно традициям Дагестана, все тяжелобольные пациенты обязательно проживают последние дни дома. Люди стараются забрать домой даже родственников с психическими заболеваниями - тех, кого из-за уклада общества стараются не афишировать.

Есть успехи, но нет системы

В Дагестане, по словам Федермессер, большое количество хороших примеров из сферы паллиативной помощи. Например, детский дом-интернат "Забота". "Тут очень сложно: тяжелые дети, отсутствие знаний у персонала. Но новый директор Ума Качалова очень хочет помогать и учиться. Надеюсь, если так пойдет, то фонд "Вера" возьмет его под крыло", - пояснила она.

Психоневрологический интернат в Буйнакске, отметила собеседница, производит "благоприятное впечатление". По ее словам, обычно такие учреждения вызывают совсем иные чувства. "Здесь с большим уважением относятся к людям. Удалось между персоналом и пациентами создать нормальные человеческие отношения. Здесь нет места унижениям и нет ощущения тюремного пространства", - рассказала эксперт.

Она добавила, что при этом единой системы паллиативной помощи в регионе нет. Как и в других субъектах РФ это создает множество проблем. Сотрудники служб, которые являются хорошими специалистами в смежных сферах, готовы и хотят заботиться о подопечных, но нередко просто не имеют нужных навыков.

Благодаря поддержке властей Дагестана, которые оказались очень заинтересованы в развитии паллиативной помощи, и общественных организаций, ОНФ надеется за несколько лет значительно изменить ситуацию. "Сила общественников в огромном желании помочь людям. Именно это желание становится драйвером, ведущим к цели. И тогда за пять лет происходит то, что в ином случае заняло бы пятьдесят", - отметила Федермессер.

Она добавила, что уже сейчас в Дагестане есть организации, готовые помочь в реализации проекта "Регион заботы". Например, с благотворительным фондом "Инсан" при муфтияте республики планируется запустить курсы по паллиативному уходу для сиделок и родственников тяжелобольных людей.

"Забрав родственников домой, люди часто оказываются беспомощны: далеко не всегда они владеют навыками ухода за сложными больными, а выездной паллиативной службы нет. Им ужасно тяжело, и мы должны им помочь", - уверена общественник.

Система паллиативной помощи в Дагестане

В июне в Минздраве Дагестана сообщали, что кабинеты паллиативной помощи и выездной патронажной службы появятся в республике на базе четырех центров амбулаторной онкологической помощи. Создание таких центров планируется в Кизляре, Буйнакске, Избербаше и в Унцукульском районе республики.

Кроме того, в 2020 году предусмотрено открытие отделения реабилитации и паллиативной помощи на базе Республиканского онкологического центра. Там же заработает школа паллиативных пациентов, где больным будет оказываться психологическая поддержка, а родственников обучат уходу за тяжелобольными близкими людьми на дому.

Два паллиативных отделения, где будут оказывать медпомощь тяжелобольным, открыли в апреле Дагестане на базе городской клинической больницы №1 и Детской клинической больницы в Махачкале. Отмечалось, что еще два подобных отделения планируется открыть в республике до конца этого года.

О проекте

Проект Общероссийского народного фронта по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах Российской Федерации, 26-м в ближайшее время станет Севастополь. Итогом работы должно стать формирование эталона региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируются обучающие мероприятия для медицинских работников и родственников тяжелобольных пациентов.