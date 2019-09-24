CBS: в Вашингтоне минувшее лето стало одним из самых жарких за последние годы

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Прошедшее лето в Вашингтоне стало одним из самых жарких за последние годы - почти 60 дней температура в столице США превышала 32 градуса по Цельсию. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CBS.

По ее данным, температура в городе в 2019 году 58 раз преодолевала рубеж в 32 градуса Цельсия. К примеру, в округе Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон, в среднем ежегодно насчитывается 36 дней, в течение которых температура превышает эту планку. В 2018 году там было зафиксировано 45 таких дней. Рекорд же был установлен в 1980 году и повторен в 2010 году, когда 67 непоследовательных дней температура составляла 32 градуса и более.

При этом, как отметила телекомпания, температура воздуха в Вашингтоне в нынешнем году не поднималась выше отметки 38 градусов Цельсия. В последний раз столбик термометра в столице превышал эту отметку в 2016 году - с 13 по 15 августа. В конце июня 2012 года воздух в Вашингтоне прогревался до 40 градусов.

Минувший июль стал в Вашингтоне самым жарким с 1955 года - среднемесячная температура составила 28 градусов.

В начале сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что температура на поверхности океанов и суши на обширных территориях планеты в сентябре-ноябре будет выше обычных значений для этих месяцев. ВМО также предположила, что 2019 год может войти в пятерку самых теплых лет за все время систематических наблюдений за погодой и климатом, а 2015 - 2019 годы - стать самым жарким пятилетием за тот же период.

