Коллектив Камчатского БТИ остановил голодовку против ликвидации предприятия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ) остановили голодовку против ликвидации предприятия. Решение об этом принято на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В ходе продолжающейся встречи с губернатором Владимиром Илюхиным сотрудники Камчатского БТИ приняли решение о прекращении объявленной ранее голодовки", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что встреча с коллективом предприятия проводится по обращению сотрудников.

В 2013 году после принятия изменений в федеральное законодательство функции БТИ были отданы кадастровым инженерам. В 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ" по иску Федеральной налоговой службы, у предприятия к тому моменту были долги на сумму более 10 млн рублей.

После того, как началось банкротство учреждения, власти региона, понимая сложную для сотрудников ситуацию, дали возможность предприятию зарабатывать на текущую деятельность несколькими способами. Кроме того, им предложили разработать новые услуги, которые могут быть востребованы у жителей Камчатки, однако, по данным краевого правительства, к 2019 году таких услуг не оказалось.

В настоящее время хранение технических паспортов, поэтажных планов и экспликаций осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская государственная оценка", которое осуществляет создание электронного архива и предоставляет сведения для Росреестра и Федеральной кадастровой палаты сведения через электронную систему межведомственного взаимодействия.

Как ранее сообщили в краевом правительстве, из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия, остальные были трудоустроены. Оставшимся сотрудникам предприятия законодательство гарантирует все положенные при сокращении выплаты, а правительство края будет максимально содействовать их дальнейшему трудоустройству.