Экологическая акция "Чистая гора" в Приэльбрусье перенесена из-за раннего снега

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Экологическая акция "Чистая гора" на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии (КБР), запланированная на 28 сентября, перенесена на летний сезон 2020 года из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе компании "Курорт Эльбрус".

"Мы вынуждены сообщить об отмене мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями. Неожиданно раннее выпадение большого количества снега, а также прогноз с ураганным ветром и ливневыми снегопадами на 28 сентября делают проведение акции невозможным и опасным. В целях обеспечения безопасности для более 220 зарегистрировавшихся участников было принято решение о переносе акции на летний сезон 2020 года, о чем будет сообщаться дополнительно на сайте АО "Курорт Эльбрус", - уточнили в пресс-службе.

Планировалось, что участники акции поднимутся по канатной дороге на самую высокую станцию Европы "Гара-Баши", расположенную на высоте 3847 м, и проинспектируют склоны: вековые ледники, лавовые поля, скальные массивы и осыпи. Работы по уборке мусора охватят территории от Приюта 11 (высота 4200 м) до поляны Азау (высота 2300 м).

В 2018 году в акции "Чистая гора" приняли участие более 200 человек - сотрудники органов власти, студенты, местные жители, а также представители туристической индустрии. Организаторами акции "Чистая гора - 2019" стала администрация главы КБР, министерство курортов и туризма региона, компания "Курорт Эльбрус".

Эльбрус - самая высокая гора Европы и одна из важнейших точек на карте мирового альпинизма. Он входит в "Семь вершин" - список высочайших гор шести частей света.