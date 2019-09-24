В Чите открыли памятник погибшим в современных вооруженных конфликтах

ЧИТА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Памятник забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, открыли во вторник в Чите, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Памятник землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, - это совместный проект общества и власти. Сбор средств на его создание начался в 2017 году. <...> Инициатором проекта стал и. о. главы администрации Читы, ветеран боевых действий Александр Сапожников, его автор - архитектор Вячеслав Прокофьев", - сказал, открывая памятник, председатель городского комитета культуры Вячеслав Девяткин.

Памятник установили на площади труда в читинском микрорайоне КСК. Его стоимость - 6,8 млн рублей. Как отметил на открытии, и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев, часть этих средств собрали сами жители. Для этого в том числе устраивали благотворительные концерты.

Основой композиции стала боевая машина пехоты с двумя воинами - один сидит на БМП, второй стоит рядом. Один воин символизирует участников конфликтов в Анголе и Афганистане, другой - ветеранов более современных конфликтов. Скульптурная композиция размещена на поле в форме звезды и окружена стеной, символизирующей горы Кавказа.

24 сентября отмечают в Забайкальском крае как день памяти земляков, погибших при выполнении воинского и служебного долга. Эта дата была учреждена в 2016 году. Она связана с тем, что 24 сентября 1984 года в Афганистане погиб, прикрывая сослуживцев, читинец Сергей Токмаков. И в этот же день в 2010 году забайкалец Алдар Цыденжапов ценой своей жизни спас 300 матросов эсминца "Быстрый" - он предотвратил распространение пожара в машинном отделении корабля, перекрыл подачу топлива и не допустил взрыва.

"Мы помним всех земляков, не вернувшихся со службы и боевых дежурств домой. Тех, кто ценой собственных жизней защитил мир и покой граждан. В этом скорбном списке более 300 имен мужчин-забайкальцев - военнослужащих, пожарных, спасателей, правоохранителей", - говорится в официальном обращении губернатора Александра Осипова.