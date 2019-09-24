Эксперты Совбеза России выступили за активизацию мер профилактики преступности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности РФ выступают за активизацию мер профилактики правонарушений, в том числе с привлечением к этому граждан и общественных организаций. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности отмечено, что результаты анализа криминальной ситуации свидетельствуют о необходимости усиления предупредительных мер по борьбе с преступностью", - сообщили в Совбезе. В частности, эксперты предложили "проработать вопрос, касающийся совершенствования работы органов предварительного расследования и судов по выявлению и устранению способствовавших совершению преступления обстоятельств".

"Кроме того, подчеркнута важность дальнейшей активизации участия граждан, общественных объединений и иных организаций в работе по профилактике правонарушений", - говорится также в пресс-релизе.