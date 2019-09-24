Молодежь Железноводска в День города устроит флешмоб, вспомнив легенду о богатыре Бештау

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Молодежь Железноводска в День города, который будут отмечать 28 сентября, проведет масштабный флешмоб по мотивам легенды о храбром богатыре Бештау, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горадминистрации.

"Юноши и девушки соберутся в центре концертной площади на "Комсомольской поляне" и запустят пульс "Сердца Бештау". Они зажгут фонарики и одновременно встанут таким образом, чтобы образовалось сердце. На данный момент подано более 200 заявок на участие", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, принять участие во флешмобе может каждый житель и гость курорта. Для этого необходимо подать заявку на официальный аккаунт администрации в социальных сетях.

Пульс Бештау зрители ощутят 28 сентября в 18:00 мск в новом парке "Комсомольская поляна". "Ранее в ходе благоустройства общественного пространства строители обнаружили многотонный камень, по форме напоминающий человеческое сердце. Жители окрестили его "сердцем Бештау", - отмечается в пресс-релизе.

Горадминистрация сообщает, что в легенде о храбром Бештау (Бешту), который в схватке за любовь возлюбленной был разрублен на пять частей, сердце рыцаря окаменело первым и выкатилось из растерзанной груди.

Флешмоб станет частью программы празднования 209-летия со Дня образования города.

О курорте

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в число курортов региона Кавказские Минеральные Воды. Основанный в XIX веке, курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным набором минералов. В настоящее время город Железноводск - это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором функционируют 22 санатория.

В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.

По экологическим показателям Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.