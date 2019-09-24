Депутаты Краснодарского края раскритиковали темпы выполнения госпрограмм в регионе

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края обеспокоены темпами выполнения государственных программ в регионе в этом году. За восемь месяцев программы освоены на 56,1%, сообщил спикер краевого Законодательного собрания Юрий Бурлачко на совещании с отраслевыми министрами и руководителями краевых департаментов и ведомств.

"В начале года по результатам выполнения госпрограмм за первый квартал комитетам и исполнительным органам власти было поручено усилить контроль. И по итогам восьми месяцев мы уже видим определенные сдвиги, тем не менее остается нерешенным ряд проблем, требующих нашего совместного участия", - сказал Бурлачко.

Выступая с содокладом, министр экономического развития региона Александр Руппель отметил, что в числе ведомств, допустивших нарушения, снова был назван департамент строительства региона, который допустил неосвоение бюджетных средств и срыв строительства ряда объектов на сумму 720 млн рублей.

"Речь идет о Троицком групповом водопроводе, Таманском групповом водопроводе, очистных сооружениях канализации "Бзугу", полигоне твердых бытовых отходов в Лазаревском районе Сочи. Не стали исключением и малобюджетные спортивные залы шаговой доступности, по этим объектам подлежат возврату 120 млн рублей", - уточнил Руппель.

В конце 2018 года парламентарии Краснодарского края также отмечали низкий тем работы руководителей региональных департаментов по исполнению госпрограмм в регионе. Опасения у депутатов вызвала работа ведомств по программам "Комплексное развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", "Обеспечение безопасности населения" и "Профилактика терроризма в Краснодарском крае".

"Сложившаяся сегодня ситуация в реализации государственных программ связана с отсутствием надлежащего контроля со стороны отраслевых органов. Эту работу необходимо усилить", - резюмировал Бурлачко.