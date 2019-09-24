Кремль изучит законопроект об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кремль изучит законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, никакой позиции нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля какая-то оценка этого законопроекта. - Я не знаю, кто вносил этот законопроект. По мере прохождения, конечно, государственно-правовым управлением (администрации президента - прим. ТАСС) будет дана юридическая оценка".

Ранее в СМИ появилась информация, что Росгвардия положительно оценила этот законопроект. В июле депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал о разработке поправок в действующее законодательство в части обязанности сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан в условиях охраны правопорядка.

Позднее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров.