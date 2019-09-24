Reuters: Google выиграл в суде ЕС дело о "праве быть забытыми"

ТАСС, 24 сентября. Американская компания Google будет удалять результаты поиска по требованию только на территории Евросоюза, а не во всем мире, согласно решению Европейского суда. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

"В настоящее время в законодательстве ЕС отсутствует закон, который заставлял бы поисковые системы удалять данные по запросу их субъекта из всех версий этих поисковых систем", - цитирует агентство постановление суда. Таким образом, результаты поиска, содержащие устаревшую или ложную информацию, которая может навредить репутации тех или иных лиц, будут удаляться только из европейских версий сайта. Суд также добавил, что каждый запрос на удаление ссылок должен рассматриваться индивидуально.

Решение положило конец диспуту между Google и Национальной комиссией по информатике и свободам (CNIL) Франции, которая в 2015 году потребовала, чтобы компания исключала из результатов поиска информацию при получении соответствующего запроса со стороны тех, кого эта информация касается. Комиссия оштрафовала корпорацию на €100 тыс., когда она отказалась выполнить условия. Холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, оспорил требование в Европейском суде, отметив опасность, которую оно несет для свободы Интернета в случае, если страны с менее демократическим строем тоже смогут удалять результаты поиска. Компания подчеркнула, что ни одна страна не может навязывать свои законы другим.

"Право быть забытыми" было закреплено Европейским судом в 2014 году в связи с жалобой гражданина Испании, говорится в статье газеты The Guardian. Согласно отчету Google, с тех пор она удалила 45% из 3,3 млн ссылок по 845 501 запросу.