Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев обновил состав Морской коллегии при правительстве РФ, включив в нее губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Соответствующее распоряжение от 20 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в коллегию включены 12 новых участников, среди которых, помимо петербургского губернатора, значатся гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков, глава Якутии Айсен Николаев, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин и др.

Документом также уточнены должности пятерых других членов коллегии. Исключены из состава 11 человек, в том числе бывшие главы ряда регионов РФ.