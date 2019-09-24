Северная Осетия получит более 170 млн рублей на создание объектов здравоохранения

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия до конца 2019 года получит более 170 млн рублей на строительство объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на сайте правовой информации.

"В целях развития и модернизации учреждений здравоохранения государственной собственности республики Северная Осетия-Алания выделить Минздраву России из Резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 176 млн 651 тыс. рублей", - говорится в документе.

В частности, средства будут направлены на строительство амбулаторий на 50 посещений в смену в селениях Брут, Батако и Красногор, на строительство амбулатории на 100 посещений в смену в селении Михайловское Пригородного района. Кроме того, за счет этих средств также будут созданы ФАПы в селах Мацута, Даргавс и Нижняя Саниба.

Власти республики накануне также сообщали о реконструкции 46 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, расположенных в населенных пунктах, где проживают от 101 до 2000 человек. Работы планируется начать в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов.