Обвиняемый в краже картины Куинджи извинился перед Третьяковской галереей и Минкультуры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, извинился в суде за свой поступок перед Минкультуры и музеем.

На эту тему

Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала заседаний Замоскворецкого суда.

"Хочу принести извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры РФ за свой поступок", - сказал Чуприков перед началом заседания.

В январе Чуприков уже "просил прощения у россиян за свой поступок". Как сообщал тогда ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, посетивший Чуприкова в СИЗО, решение украсть полотно возникло у обвиняемого спонтанно.