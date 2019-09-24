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Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

Обвиняемый в краже картины Куинджи извинился перед Третьяковской галереей и Минкультуры

В январе Денис Чуприков уже "просил прощения у россиян за свой поступок"
Денис Чуприков Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Денис Чуприков
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, извинился в суде за свой поступок перед Минкультуры и музеем.

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Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала заседаний Замоскворецкого суда.

"Хочу принести извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры РФ за свой поступок", - сказал Чуприков перед началом заседания.

В январе Чуприков уже "просил прощения у россиян за свой поступок". Как сообщал тогда ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, посетивший Чуприкова в СИЗО, решение украсть полотно возникло у обвиняемого спонтанно.

Теги
РоссияКража картины Куинджи из Третьяковской галереи
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