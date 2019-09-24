Сроки начала реконструкции здания Госдумы не определены

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сроки начала реконструкции в здании Госдумы пока не определены, поскольку еще необходимо завершить подготовительные мероприятия, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она пояснила, что отсрочка связана с несколькими причинами. В первую очередь необходимо завершить исследования фундамента здания. "Пока продолжаются проектно-изыскательские работы последующих противоаварийных работ по укреплению фундамента", - сказала Крылова.

По ее словам, "после проведения мероприятий по усилению основания здания будут возобновлены работы по разработке проектной документации и получению положительного заключения Главгосэкспертизы" на реконструкцию самого здания Госдумы.

В мае в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду были обнаружены пустоты. Реконструкция самого здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что на время ремонта депутаты переедут в Колонный зал Дома союзов.