Флешмобы прошли в школах Карачаево-Черкесии во время открытия "Точек роста"

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Школьники Карачаево-Черкесии (КЧР) организовали флешмобы в честь открытия 19 центров "Точка роста" в образовательных учреждениях республики, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве образования и науки КЧР.

"Во вторник в республике открылись 19 центров "Точка роста" в десяти муниципальных районах. В учреждениях дети организовали флешмобы - в селе Учкекен, к примеру, школьники исполнили общий танец и запустили в небо воздушные шары", - сказал собеседник.

"Точки роста" станут общественным пространством для развития в республике шахматного образования, проектной, творческой и социальной деятельности детей, учителей и родителей. В 2020 году в Карачаево-Черкесии планируется открыть 42 центра, в 2021 году в регионе появятся еще 11 "Точек роста".

"Точка роста" - это созданные на базе школ в селах и малых городах образовательные центры по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. В этом году на эти цели по нацпроекту "Образование" было направлено 3,8 млрд рублей. На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено оборудование. В Минпросвещения РФ журналистам сообщили, что к 2024 году в стране может быть открыто не менее 20 тыс. подобных центров.