Первый филиал Центра трансплантологии им. Шумакова откроют в Волжском в 2020 году

ТАСС, 24 сентября. Первый филиал Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Минздрава РФ откроется для пациентов в Волгоградской области в начале 2020 года. Об этом журналистам во вторник сообщил главный внештатный специалист Минздрава по трансплантологии, глава центра Сергей Готье.

"Пока мы находимся в стадии лицензирования, он [филиал] полностью готов, там хорошее оборудование, современное. Мы надеемся, что с начала следующего года он начнет функционировать, принимать [пациентов] со всех округов. Это наш первый филиал", - сказал он.

Готье добавил, что пропускная способность центра - 150 коек, в соседнем крыле расположится пансионат с таким же количеством мест. "Этот центр находится очень далеко от аэропорта Волгограда, туда ехать часа полтора. Его построили и отдали нам, и очень удобно, что есть пансионат, куда можно приехать, подождать, пожить, понаблюдаться", - отметил эксперт.

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова - главный трансплантологический центр РФ, здесь осуществляется наибольшее в стране количество пересадок жизненно важных органов.