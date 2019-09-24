В Минтруде заявили, что госуслуги по профориентации ежегодно получают 2,5 млн россиян

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,5 млн россиян ежегодно получают госуслуги по профессиональной ориентации, из них половина - молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Профессиональная ориентация молодежи является одним из наиболее важных элементов системы формирования человеческих ресурсов, сохраняя свое значение в качестве одного из приоритетных направлений активной политики занятости, содействуя развитию человеческих ресурсов путем планирования, поддержки и сопровождения профессиональной карьеры. В России ежегодно госуслуги по профессиональной ориентации получают более 2,5 млн человек, из них половина - это молодежь в возрасте 14-29 лет", - передает пресс-служба слова замминистра труда и социальной защиты Алексея Черкасова с выступления на круглом столе высокого уровня "Будущее сферы труда молодежи: стратегические партнерства в сфере молодежной занятости" в ходе сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, содействие занятости молодежи является одной из ключевых задач государства, в частности, органов службы занятости. Он отметил, что актуальным профориентационным направлением в настоящее время является работа по повышению престижа рабочих профессий и технических специальностей. Одним из направлений обеспечения занятости молодежи является организация стажировок выпускников образовательных организаций, добавил замминистра.

"На сегодняшний день особой значимостью для работодателей обладает не только качество образования выпускника, но и наличие у него опыта практической работы. Участие выпускников в стажировках как раз позволяет им приобрести такой опыт, освоить новые технологии, формы и методы организации труда, а работодателям - осуществить подбор необходимых работников соответствующей квалификации", - отметил Черкасов, добавив, что Россия продолжит вести активную работу по содействию занятости молодежи и надеется на дальнейшую эффективную экспертную поддержку Международной организации труда.