Минздрав работает над модернизацией системы лекарственного обеспечения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минздрав России создал межведомственную рабочую группу для подготовки предложений по модернизации системы лекарственного обеспечения россиян, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Минздравом России проводится подготовка предложений по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан. С этой целью создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, фармацевтических производителей и аптечных организаций, а также представители Российской академии наук", - говорится в сообщении.

Специалисты, в частности, рассматривают различные варианты совершенствования системы лекарственного обеспечения граждан с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову сообщила, что Минздрав разрабатывает систему лекарственного обеспечения, согласно которой пациент может получать лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой. По данным газеты, система может заработать в 2022 году.