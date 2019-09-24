Школьники в Чечне за сутки создадут фотопортрет республики

ГРОЗНЫЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Школьники со всей Чечни создадут фотопортрет мирной республики в ходе федерального фотокросса в рамках благотворительного проекта "Поколение М". Об этом сообщила во вторник пресс-служба филиала компании "МТС" в регионе.

"МТС и культурный проект "Русс пресс фото" сообщают о старте федерального фотокросса в рамках благотворительного проекта "Поколение М". В годовщину 80-летия с начала Второй мировой войны юные фотографы Чечни смогут принять участие во всероссийском фотокроссе, чтобы создать своеобразный "фотослепок" мирной жизни республики. Лучшие снимки ребят лягут в основу фотовыставки "Поколение мира", которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Ребятам предлагается за одни сутки - 28 сентября с 00:00 до 23:59 - создать яркие и живые кадры, раскрывающие одну из сторон сегодняшней Чечни: лица, традиции, пейзажи, культурные особенности, технологии и инновации, профессии. Чтобы побороться за возможность представить собственные работы на выставке, ребятам в возрасте 8-18 лет необходимо представить снимки до 5 октября включительно. Специалисты просмотрят все полученные работы и лучшие из них включат в экспозицию, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Жюри выберет одного победителя, который дополнительно получит поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа.

Как отмечается, специальные мастер-классы, которые проведут в Грозном профессиональные фотографы, помогут подготовиться к фотокроссу и развить навыки репортажной съемки. Уроки пройдут 26 сентября на площадке информационного агентства "Чечня сегодня" и 27 сентября в Республиканском центре детского (юношеского) технического творчества "Кванториум". Также для ребят доступна бесплатная обучающая онлайн-программа по фотонаправлению на сайте "Поколения М".