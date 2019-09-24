Власти Ставрополья планируют открыть 128 "Точек роста" в ближайшие годы

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Образовательные центры "Точка роста" откроются в 128 школах Ставропольского края в ближайшие три года. Во вторник в регионе открыли 70 центров, сообщили в пресс-службе краевого министерства образования.

"На Ставрополье состоялось открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 70 школах в 26 муниципалитетах края. <…> И это только начало, в ближайшие три года на Ставрополье планируется открытие еще 128 центров "Точка роста", - говорится в сообщении.

После открытия в новых центрах прошли первые мастер-классы по применению беспилотных летательных аппаратов, оказанию первой медицинской помощи, шахматам. Посещать "Точки роста" смогут не только ученики школ, где созданы эти центры, но и дети из других образовательных учреждений.

"Большой процент времени планируется отвести на дополнительные образовательные программы для занятий шахматами, журналистикой, проектной деятельностью. Но традиционные предметы в рамках школьного курса никто не отменял, например, на уроках технологии дети смогут заниматься прототипированием, 3D-моделированием, осваивать работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности", - пояснили в пресс-службе.

"Точка роста" - это созданные на базе школ в селах и малых городах образовательные центры по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. В этом году на эти цели по нацпроекту "Образование" было направлено 3,8 млрд рублей. На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено оборудование. В Минпросвещения РФ журналистам сообщили, что к 2024 году в стране может быть открыто не менее 20 тыс. подобных центров.