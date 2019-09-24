Глава Роскомнадзора считает агрессивными действия Facebook и Google в ходе выборов в РФ

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Действия Facebook и Google по распространению рекламы в ходе выборов в РФ были агрессивными. Такое мнение высказал во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Действия компаний Facebook и Google были, безусловно, агрессивными в ходе выборов. Более того, год назад, когда аналогичный был единый день голосования, мы с компаниями встречались, обсуждали и детали им разъясняли, действия и норму российского законодательства. Поэтому нельзя сказать, что компании не знали, что они делают. Позиция компаний, что они не более чем платформа, а размещали политическую рекламу другие люди, - ну это такое лукавство, потому что инструменты-то их", - сказал он.

Жаров отметил, что инструменты регулируются компаниями. "Они могут их предоставлять для определенного типа рекламы и нет. Поэтому, мне кажется, [мы можем] говорить о том, что компании поступили неправильно и вмешивались в наши выборы - это факт. А как на это реагируют - время покажет. Мне кажется, тут не надо спешить, тут надо ситуацию со всех сторон взвесить, а потом принять правильное решение, которое, безусловно, должно быть коллегиальным", - добавил глава ведомства.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YouTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Компания Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.

Форум "Спектр-2019" проходит в Сочи 24-25 сентября.