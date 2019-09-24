С 1 октября в РФ ремни безопасности станут обязательными при перевозках детей в автобусах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Использование ремней безопасности станет обязательным в России с 1 октября при городских и пригородных автобусных перевозках детей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что такие правила предусмотрены постановлением правительства РФ. "Постановление правительства, вносящее данные изменения, вступит в силу с 1 октября 2019 года", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ГИБДД, теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Также, согласно постановлению, сопровождающие детей лица перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли они ремнями безопасности, а также контролировать, чтобы дети не поднимались с мест и не передвигались по салону автобуса во время движения.

В документе отмечается, что также будет снижена административная нагрузка на перевозчиков и организаторов перевозок. В частности, "из требований по наличию в документе о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или фамилии, имени и отчестве индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, а также графике движения и расчетного временем перевозки".

"С трех лет до 90 дней сокращен срок хранения оригиналов документов о перевозке. Исключение здесь составляют перевозки, во время которых произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, - здесь срок хранения оригиналов документов оставлен без изменений и составляет три года", - отметили в Госавтоинспекции.

Также из требований будет исключена непрерывность стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года на дату начала перевозки группы как условия допуска к управлению автобусом. "К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года. Также с двух дней до 24 часов сокращен срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов", - добавили в ГИБДД.

Постановление правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 сентября сообщил, что подписал постановление правительства, которое устанавливает новые требования при перевозке детей автобусами. По его словам, документ "касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии". В частности, постановлением вводится обязательное использование ремней безопасности при всех перевозках детей в автобусах. Ранее такое требование существовало только для международных поездок.