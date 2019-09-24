Росстандарт обнаружил случаи продажи опасных лямок ремня безопасности в магазинах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Росстандарт в ходе проверки выявил более 150 случаев продаж опасных устройств для перевозки детей в торговых сетях. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, акция "Спаси ребенка" была организована Росстандартом и общественной организацией "Совет Матерей" при поддержке Минпромторга России. В проверке приняли участие 32 тыс. добровольцев в восьми федеральных округах России, в том числе для того, чтобы предотвратить продажу запрещенных в России лямок ремня безопасности, так называемых треугольников.

"В ходе акции выявлено 156 фактов продаж не соответствующих требованиям корректоров лямок ремня безопасности, в том числе в 22 регионах страны волонтеры столкнулись с 61 случаем продаж "треугольников" в розничных магазинах", - отмечается в сообщении Росстандарта.

Среди лидеров по количеству точек продаж корректоров лямок ремня безопасности ("треугольников") - Нижегородская область, Пермский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Свердловская область. Также в рамках мониторинга в 18 регионах зафиксировано 95 случаев продаж "треугольников" в интернет-магазинах. Среди регионов онлайн-торговли лидируют Москва, Свердловская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

"Росстандарт как орган, ответственный за безопасность комплектующих изделий автопрома, активно проводит политику по очищению рынка от опасной продукции, включая детские удерживающие устройства", - приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Алексея Кулешова.

Согласно прежним правилам дорожного движения, утвержденным в 2005 году, детей до 12 лет можно было перевозить в машине с использованием специальных детских удерживающих устройств (то есть автокресел), соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, на переднем сиденье машины и только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Под "иными средствами" тогда подразумевались различные треугольники, направляющие лямки, адаптеры, стяжки, корректоры, фиксаторы, бескаркасные автомобильные кресла.

Опасность "треугольников"

В 2017 году ПДД изменились: теперь детей до семи лет можно перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с семи до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности.

Как поясняли в Роскачестве, все дело в принципе работы перечисленных устройств, в частности, "треугольников". Они оттягивают диагональную лямку ремня безопасности вниз, в результате чего ремень проходит не по шее ребенка, а по плечу. Но при этом и поясная лямка тоже подтягивается выше. Таким образом, при срабатывании ремня эта лямка должна удерживать пассажира, упираясь в края тазовых костей, однако эта часть тела у детей развита очень слабо, и поясная лямка просто не может зацепиться за них.

В итоге ребенок проскальзывает вперед под поясной лямкой, и она вонзается в мягкие ткани живота. Это может нанести травмы внутренним органам даже в том случае, если никакой аварии не произошло.