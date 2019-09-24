Первый гастрономический фестиваль необычных блюд проведут в Нальчике

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Первый гастрономический фестиваль пройдет в Нальчике 5-6 октября. Местные и приглашенные кулинары создадут полезные и необычные блюда, сообщатся во вторник на странице института развития города "Платформа" в Instagram.

"Пятого и шестого октября на площади Абхазии в Нальчике приглашенные кулинары и местные мастера гастрономических шедевров будут создавать вкусные, полезные и необычные блюда. В программе фестиваля - мастер-классы от поваров из лучших ресторанов России с интерактивом и полным вовлечением публики, воркшопы, посвященные национальной кухне, семинары по вопросам этикета, виноделия и здорового образа жизни, бармен-шоу и гастрономическая программа для самых маленьких посетителей", - говорится в сообщении.

Программа второго дня фестиваля посвящена яблоку и сочетаниям этого фруктового бренда Кабардино-Балкарии в самых разных блюдах и напитках - от традиционных пирогов и блинов, до яблочного кваса, пунша и сидра. "Такого разнообразия в нашем городе еще не было", - отмечается в сообщении организаторов.

На мастер-классах и семинарах можно научиться готовить самые неожиданные блюда и лучше понять гастрономическую культуру национальной кухни. "Дегустационные площадки познакомят вас с целыми ансамблями хорошо знакомых и совсем новых для Нальчика вкусов. Атмосферу праздника в фестивальные дни поможет создать живая музыка и уникальные диджей-сеты от настоящих гурманов хорошего звука", - добавляется в сообщении.

Институт развития города "Платформа" создан в Нальчике в текущем году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.