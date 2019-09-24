Детский лагерь в Подмосковье впервые проведет смену для глухонемых детей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подмосковный детский лагерь "Осташево" в конце октября проведет первую смену для глухонемых детей, в лагере отдохнут 140 человек. Об этом сообщила во вторник журналистам министр социального развития региона Ирина Фаевская.

"Впервые в Подмосковье у нас пройдет смена для глухонемых детей: 28 октября в нашем детском лагере "Осташево" состоится первая смена для глухонемых детей, в которой примут участие 140 детей и 20 сопровождающих", - сказала она, добавив, что сейчас проводится работа по наполнению смены.

По словам министра, в текущем году более 400 тыс. детей из Московской области отдохнули в детских оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях. Для проведения детской оздоровительной кампании в текущем году в регионе было предусмотрено свыше 2 млрд рублей.