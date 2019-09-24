Студенты СКФУ смогут проходить практику на заводе по розливу минералки "Холдинг аква"

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и компания по производству минеральной воды "Холдинг аква" (Ставропольский край) подпишут соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения студенты вуза смогут проходить практику и трудоустроиться на предприятии, а также получить особую стипендию, сообщила во вторник пресс-служба "Холдинг аква".

"28 сентября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров посетит одну из производственных площадок компании "Холдинг аква" - завод "Тести". В рамках визита на предприятие по розливу минеральной воды будет подписано соглашение о сотрудничестве между Северо-Кавказским федеральным университетом и "Холдинг аква", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основная цель соглашения - поддержать направления подготовки, имеющие стратегическое значение для региона Кавминвод, и совместно подготовить специалистов для работы в сфере недропользования, геологии и розлива минеральных вод.

"Взаимодействие предполагает введение системы стипендиальной поддержки будущих специалистов. Программа будет действовать для особо отличившихся в успеваемости студентов, обучающихся по смежным с деятельностью компании направлениям подготовки. Также для студентов старших курсов будет организована практика на предприятии с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стороны планируют взаимодействовать в части проведения совместных предприятий различной направленности", - отмечается в сообщении.

В компании считают, что поддержка правительства Ставропольского края и Минобрнауки РФ в реализации подобной инициативы станет дополнительным импульсом для дальнейшего взаимодействия производственной отрасли региона, научного сообщества и студенчества.