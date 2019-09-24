В КБР создадут единую диспетчерскую службу скорой помощи

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба скорой помощи, куда будут поступать все вызовы на номер "03", будет создана в Кабардино-Балкарии, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников в ходе посещения центра медицины катастроф в Нальчике.

"Центр медицины катастроф, где мы сегодня находимся, - это уникальный центр, потому что он межрегиональный, профильный центр, по Северному Кавказу. Обладает достаточно широкими возможностями и решает две задачи: это локализация дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах, второе - оказание медико-санитарной помощи населению Кабардино-Балкарской Республики и отдыхающим, которые размещаются на наших туристических кластерах. Этот центр для СКФО является базовым <…> будет развитие и скорой помощи, которая будет объединена с этим центром, будет строиться Центр управления [вызовами]", - уточнил он.

Матовников уточнил, что в прошлом году регион получил 33 машины скорой помощи, в том числе с реанимационным оборудованием, и максимум за 6-8 минут "они доезжают до места происшествия".

Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава КБР был образован в 2002 году, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона. В 2014 году постановлением правительства РФ на него были возложены функциональные обязанности межрегионального центра медицины катастроф по СКФО. Основными целями и задачами центра являются ликвидация медико-санитарных последствий ЧС различного характера, оперативное управление силами и средствами службы медицины катастроф КБР. В 2019 году в здании был проведен капитальный ремонт за счет внебюджетных средств.

Деятельность центра включает ликвидацию последствий ДТП на федеральных трассах КБР, создана трассовая служба, состоящая из шести постов, что позволяет обеспечить время прибытия до места ДТП в течение 5-8 минут. Центр оказывает помощь населению КБР, а также гражданам, отдыхающим в туристических кластерах региона. Ежегодно в зимний период в Приэльбрусье дежурят реанимационные бригады, летом совместно с МЧС осуществляется медицинская эвакуация пострадавших альпинистов с ущелья Безенги.