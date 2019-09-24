Крымская делегация в Варшаве записала поздравление и посетила могилы советских воинов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Крымская делегация в Варшаве, которая участвует в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), возложила цветы к могиле неизвестного солдата и записала поздравление крымчанам с Днем государственного флага и герба республики. Об этом ТАСС сообщила во вторник член делегации, руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Вместе с крымской делегацией мы отправились на могилу неизвестного советского солдата в Варшаве, чтобы отдать дань памяти, а также возложили цветы к могилам украинца и белоруса, которые там захоронены. Записали видеопоздравление для крымчан с Днем флага и герба. Потому что в Крыму сегодня праздник", - рассказала Гридчина, уточнив, что поздравление будет опубликовано в соцсетях.

Главы национально-культурных автономий Республики Крым ранее во вторник на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве официально пригласили Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств посетить полуостров. Также они призвали внести в декларацию ОБСЕ резолюцию о прекращении информационной и экономической войн, связанных с блокадой полуострова.

В выступлении на совещании ОБСЕ Гридчина отметила, что для жителей полуострова действует запрет на въезд в ряд стран, в частности, "члены украинской общины в Крыму занесены в базу сайта "Миротворец", поэтому не могут поехать на Украину из-за угрозы жизни и безопасности". "Все прекрасно помнят долгий блэкаут - жители Крыма остались без света; конфликты на границе между Украиной и Крымом; три корабля ВМС Украины, нарушившие границу закрытой акватории, находящейся под юрисдикцией России. Печальная ситуация с Северо-Крымским каналом также вызывает возмущение крымских украинцев", - сказала Гридчина.

О референдуме в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.