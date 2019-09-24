Кириенко призвал завершить работу атомщиков, погибших при испытаниях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские атомщики должны довести до конца работу по укреплению обороноспособности страны, которая в том числе стоила жизни их коллегам. Об этом заявил во вторник первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественном мероприятии по случаю дня работника атомной промышленности.

Обращаясь к участникам мероприятия, он отметил, что у отрасли "много поводов для гордости, но этот год дал и поводы для скорби", напомнив в том числе о гибели сотрудников Росатома на испытаниях в Архангельской области.

"Есть такая особая работа в атомной отрасли - испытатели, это особая категория людей, они высочайшие профессионалы, ученые, выдающиеся инженеры. Но кроме высочайшего профессионализма, от этих людей требуется еще и личное мужество", - отметил Кириенко и уточнил, что за историю проведения испытаний в атомной отрасли "было проведено более 10 тыс. испытаний, в которых их участники принимали на себя в том числе риски для собственной жизни". "Но эти испытания проходили и продолжают проходить", - констатировал Кириенко, ранее возглавлявший Росатом. Он предложил почтить минутой молчания память всех гражданских специалистов и военных, которые "отдали свою жизнь для обеспечения обороноспособности страны".

"Жизнь продолжается, и то дело, которому служили наши коллеги, жертву собой для обеспечения обороноспособности нашей страны, продолжается. Наша главная ответственность перед ними и их памятью - доделать то, что они начинали, завершить работу, на которую они положили все свои знания, все свои силы и свою жизнь", - обратился Кириенко к собравшимся.