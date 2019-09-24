Власти Санкт-Петербурга призвали бизнес участвовать в профориентации сирот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга призвали бизнес и городские ведомства, участвуя в попечительстве социальных учреждений, заботиться не только об их оснащении, но и фокусироваться на профориентации детей-сирот. Такое мнение во вторник на Координационном совет при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам попечительства высказал председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Полагаю необходимым попечительским советам направить свою деятельность на оказание индивидуальной помощи конкретному ребенку в соответствии с его жизненной ситуацией и потребностями. Возможно развитие корпоративного наставничества, которое необходимо в целях профориентации воспитанников. Представители попечительского совета помогут детям в профориентации, трудоустройстве, в период каникул на предприятие в соответствии с пожеланиями и возможностями конкретного ребенка", - сказал Ржаненков.

Сейчас в городе работают 34 учреждения, в которых воспитываются 1330 детей-сирот. У каждого детского дома есть попечительские советы, в которых работают представители бизнеса, исполнительных органов власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций и духовенства. При этом, по словам Ржаненкова, их помощь в основном состоит в спонсорстве и организации праздников. Как отметил на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, город будет привлекать к этой работе промышленные предприятия и финансовые учреждения, представителей силового блока - новых попечителей, которые могут стать наставниками детей, в том числе в вопросе выбора профессии.

"Комитет в последние месяцы связался с предприятиями города, практически сразу мы получили ответ от 12 предприятий города с желанием войти в состав попечительских советов учреждений, которые занимаются опекой. Многие предприятия и так вовлечены в эту деятельность и занимаются благотворительностью в различных формах. "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова" организовывает экскурсии на производства, проводит профессиональную ориентацию и вовлечение выпускников этих соцучреждений на производства", - отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин.