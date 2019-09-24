В Ингушетии в рамках Международного дня туризма проведут поход к башенному комплексу

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Поход к башенному комплексу Цори, приуроченный к Международному дню туриста, проведут в Ингушетии. В рамках мероприятия также будет проведен субботник на территории комплекса, рассказал ТАСС начальник отдела по туризму Комитета туризма региона Магомед Тимурзиев.

"Мы запланировали проведение 28 сентября похода к башенному комплексу Цори, который приурочен к Международному дню туриста. Это восточная часть Ингушетии, мы расскажем участникам похода и про башенные комплексы, которые находятся рядом с Цори, это Ний, Пялинг. Это часть горного района не самая популярная - туристы, да и жители региона чаще посещают комплексы Эрзи, Вовнишки, мы решили провести поход в этой части, чтобы популяризировать эти комплексы тоже и показать их красоту и историю", - сказал Тимурзиев.

По его словам, принять участие в походе может любой желающий. "У нас нет ограничений по количеству участников похода, если в этот день в регионе будут группы туристов из регионов страны и стран мира, мы пригласим и их. Также, в рамках похода, планируем провести экоакцию - субботник на территории комплекса Цори", - добавил собеседник агентства.

Международный день туризма отмечается 27 сентября.

Башенный комплекс Цори относится к XV-XVI вв., он расположен в Цоринском ущелье Джейрахского района Ингушетии. Комплекс состоит из трех сильно поврежденных боевых и десятка полуразрушенных жилых башен с пристройками и надземными склепами.