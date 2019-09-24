На Ставрополье на фестиваль соберутся исполнители авторских песен со всей страны

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Поющий источник" пройдет с 25 по 27 октября в городе Лермонтове (Ставропольский край), сообщила во вторник пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

"Одними из главных задач фестиваля является популяризация федерального курортного региона Кавказских Минеральных Вод, укрепление деловых, творческих и культурных связей всероссийской здравницы с регионами России. В каждом из предыдущих фестивалей, ставших заметными событиями в культурной жизни Кавминвод и юга России, принимали участие посланцы более чем из 30 городов различных регионов страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фестиваль всегда пользуется большой популярностью у жителей и гостей курортного региона Кавминвод, программы фестиваля ежегодно посещают более 1 тыс. зрителей.

Организаторы сообщают, что специальным гостем мероприятия станет основатель и руководитель ансамбля "Ариэль" Валерий Ярушин (Москва). Также в рамках фестиваля пройдет театрализованная программа юмористических бардовских песен и конкурсный концерт.

Фестиваль пройдет под эгидой Автономной некоммерческой организации "Содружество санаторно-курортных учреждений КМВ" и Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна "Росэнергоатом" при поддержке администрации города Лермонтова.