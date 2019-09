Принт работы Бэнкси "Девочка с шаром" продали почти за $500 тыс.

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Принт самой известной работы уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" был продан за £395 тыс. ($493 тыс.) в ходе онлайн-торгов аукционного дома Christie's. По информации с сайта Christie's, итоговая выручка торгов репродукциями самых известных произведений художника составила £1,12 млн ($1,4 млн).

На торги был выставлен принт 2004 года с редким вариантом знаменитого рисунка. Изображенная на нем девочка отпускает в небо не красный, а золотой шар в форме сердца. При этом принт с привычным красным шаром был продан за £62,5 тыс. ($78 тыс.). В октябре прошлого года одна из репродукций "Девочки с шаром" была продана за £1,04 млн ($1,36 млн) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные Бэнкси в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на тонкие ленточки. Выходка художника, после которой название работы было изменено на "Любовь в мусорной корзине", взбудоражила мир искусства, однако ценность чуть не уничтоженного произведения в результате только выросла.

Завершившийся аукцион Christie's получил провокационное название Banksy: I can't believe you morons actually buy this sh*t ("Бэнкси: не могу поверить, что вы, кретины, на самом деле покупаете это д*рьмо"). Фраза взята с одной из работ художника под названием Morons. Ее принт 2007 года с изображением торгов, на которых люди покупают картину с вышеуказанной подписью, был оценен в £12-18 тыс. ($15-22 тыс.), но в итоге ушел с молотка за £32,5 тыс. ($40,6 тыс.).

Среди других топ-лотов онлайн-аукциона были: две репродукции работы "Выбирай оружие" на желтом и малиновом фоне, проданные за $65,5 и 62,5 тыс., соответственно, "Задержание и обыск" ($44 тыс.) и "Криминальное чтиво" ($55 тыс.).

3 октября аукционный дом Sotheby’s выставит на торги выполненную масляными красками на холсте картину Бэнкси Devolved parliament ("Выродившийся парламент"). Полотно (4 на 2,5 м) изображает заседание Палаты общин британского парламента, однако вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и даже в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны. Данная работа может стать самым дорогим из когда-либо проданных произведений уличного художника. Ее оценочная стоимость составляет £1,5-2 млн ($1,9-2,5 млн).